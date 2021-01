Auch wenn wegen des Lockdowns gerade deutlich weniger in der Innenstadt geparkt wird: Das Parken kostet wieder Geld. Die Stadt hat die Umrüstung der Parkautomaten abgeschlossen. Statt wie bisher 60 Cent in der Stunde kostet das Parken in der Kernzone 1,20 Euro.In der Umstellungsphase war das Parken kostenlos. Nun gelten die neuen Parkgebühren, teilte die Stadt Bad Dürkheim auf Anfrage mit. In der Randzone gab es eine Erhöhung auf 80 Cent. Bewirtschaftet werden die Parkflächen laut Stadt werktags von 8 bis 19 Uhr, samstags bis 16 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist das Parken frei. Für die Umstellung seien die Parkautomaten umprogrammiert worden. 2020 seien zudem vier Automaten erneuert worden, an denen nun auch kontaktlos mit Karte bezahlt werden kann. Das Parken von Elektrofahrzeugen ist laut Stadt mit Parkscheibe gebührenfrei, die Höchstparkdauer gilt aber auch für diese Autos: zwei Stunden auf den meisten Plätzen, 45 Minuten auf dem Stadtplatz und 30 Minuten auf dem Bahnhofsvorplatz.