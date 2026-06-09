Feiern und Musik kombiniert die Lebenshilfe bei ihrem Parkfest in diesem Jahr mit Fußball. Sie zeigt das Spiel der deutschen Mannschaft gegen die Elfenbeinküste.

Zwei Tage lang feiert die Lebenshilfe Bad Dürkheim: Am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Juni, veranstaltet die Einrichtung ihr Parkfest. Musikalischer Höhepunkt ist der Auftritt der Band „Grand Malör“. Sie spielt am Samstag bereits eine Stunde nach Festbeginn um 18 Uhr auf der Bühne im Park. Der frühe Auftritt hat einen besonderen Grund: Schon ab 22 Uhr gehört die Bühne der deutschen Nationalelf. Die Lebenshilfe überträgt der WM-Spiel der Nationalmannschaft gegen das Team der Elfenbeinküste live auf einer Leinwand im Park.

Im Mittelpunkt soll der Fußball an diesem Wochenende aber nicht stehen, sagt Carolin Wagner, Assistentin der Geschäftsführung. Die Besucher könnten einfach sitzen bleiben und das Parkfest weiter genießen – und nebenbei das Geschehen im Fußballstadion von Toronto im Blick behalten

Die Pfälzer Band und der Fußball sind jedoch nicht die einzigen Programmpunkte des Wochenendes. Bereits vor dem Auftritt von „Grand Malör“ steht am Samstag die Sunset Dance Crew unter dem Motto „Tanze Samba mit DJ Bobo“ auf der Bühne.

Ehrenamtliche Helfer gesucht

Der Sonntag beginnt schon um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Siegmund-Crämer-Schule. Ab 12 Uhr spielt die Big Band des Werner-Heisenberg-Gymnasiums im Park. Um 13 Uhr bringt der Laufclub Bad Dürkheim die Teilnehmer eines Benefizlaufs zugunsten der Lebenshilfe rund um den Park ins Schwitzen. Ab 14 Uhr stehen Trommler, Sänger, Tänzer und Akrobaten auf der Bühne. Unter anderem treten der Circus Lamundis aus Lambsheim, Social Dancing aus Bad Dürkheim, der Schulchor und die Trommler der Siegmund-Crämer-Schule sowie der Integrative Gemeinschaftskindergarten auf.

Die Malwerkstatt zeigt an beiden Tagen im Foyer der Lebenshilfe die Ausstellung „Denn immer wieder geht die Sonne auf“. Zum Festausklang sorgt Magic Alessandro für Unterhaltung.

Die Lebenshilfe Bad Dürkheim würde sich zudem über zusätzliche ehrenamtliche Helfer freuen, betont Wagner. Unterstützer werden etwa am Ausschank, an der Kasse oder am Waffelstand benötigt. Auch Kuchenspenden sind willkommen. Wer sich beteiligen möchte, kann sich bei Carolin Wagner per E-Mail an c.wagner@lebenshilfe-duew.de melden.