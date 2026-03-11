Kostenlos parken in der Innenstadt? Das geht in Bad Dürkheim kaum noch. Ein Geschäftsmann schlägt Gebühren und Parkzeitbeschränkungen nun ein Schnippchen.

Beim Gespräch mit der RHEINPFALZ parkt der neue fahrbare Untersatz von Günther Hornung in der Teeküche. Noch hat der Miteigentümer der „Art Gallery“ am Dürkheimer Stadtplatz keine Kette zum Abschließen, daher muss das Gefährt dort stehen. Macht aber nichts.

Denn genau darin liegt der Charme des E-Scooters: Günther Hornung braucht keinen Parkplatz mehr. Seit sieben Jahren betreiben er und Günther Hesse als Duo die Galerie für zeitgenössische Kunst. Genauso lange brauchen sie auch regelmäßig einen Parkplatz in der Dürkheimer Innenstadt. Und das hat so seine Tücken.

Denn Parken ist in den sieben Jahren immer teurer geworden. Prominentestes Beispiel ist der Wurstmarktplatz, der seit Mitte 2024 überwiegend gebührenpflichtig ist. Inzwischen kostet ein Acht-Stunden-Ticket drei, ein Tagesticket fünf Euro. Selbst die Ausweichparkplätze sind am Wochenende inzwischen kostenpflichtig.

Auch die Parklänge wurde angepasst. Bereits 2021 war die Höchstparkdauer an manchen Stellen der Stadt reduziert worden. Am Stadtplatz parkt man seitdem maximal 45 Minuten. Das werde „ordentlich“ kontrolliert, weiß Hornung, der durch die großen Glasscheiben seiner Galerie einen guten Blick auf den Platz hat.

Zuletzt hat Günther Hornung nach der jüngsten Gebührenerhöhung – von 1,20 auf 1,40 Euro in der Stunde – im Dürkheimer Haus, dem Parkhaus seiner Wahl, am Tag 8,40 Euro bezahlt. Dazu kommen pro Parkvorgang 50 Cent Bearbeitungsgebühr durch die App „Parkster“. Er habe früher etwa die Hälfte dieses Betrags gezahlt, erinnert sich Hornung. Für ihn problematisch: Nach sechs Stunden ist im Dürkheimer Haus mit dem Parken Schluss. Das klappt an Donnerstagen oder Freitagen gut, wenn die Galerie von 14 bis 18.30 Uhr offen ist, an Samstagen, wenn sie von 10 bis 16 Uhr geöffnet hat, nicht immer.

Bis zu 90 Euro Parkgebühren im Monat

„Mehr als einmal“ haben ihm die sechs Stunden nicht ausgereicht, erzählt Hornung. „Mehr als einmal“ wurde ein Ticket in Höhe von 30 Euro fällig. Und auch ganz ohne „Protokoll“ habe er im Februar zwischen 80 und 90 Euro fürs Parken in Bad Dürkheim bezahlt, sagt Hornung.

Er fasste einen Entschluss. Statt in Parkgebühren hat er Anfang März 600 Euro in den schwarzen E-Scooter investiert. Schon in sieben Monaten habe sich der Kauf gelohnt, hat Hornung ausgerechnet.

Hornung kennt die Gegenargumente, die jetzt kommen könnten. Natürlich könnte er auf dem Wurstmarktplatz parken und dort ein Monatsticket für 25 Euro nutzen. Zu zahlen und dann recht weit durch den – im Winter dunklen – Kurpark zu laufen, wollen aber weder er noch Hesse. Ein Dauerparkplatz, eine andere mögliche Lösung, lohne sich wegen der wenigen Tage, die sie in der Stadt sind, nicht, finden beide.

Daher fährt Hornung nun also mittags in seinem Wohnort Gerolsheim los, parkt in einer Straße etwas außerhalb, in der es noch nichts kostet, beispielsweise der oberen Wasserhohl, holt den Flitzer aus dem Kofferraum und saust mit dem E-Scooter in die City. „Keine fünf Minuten“, sagt Hornung. Spaß mache es obendrein, auch wenn so ein Gefährt sicher nicht für jedermann sei, sagt der 68-Jährige.

Dass die Stadt Geld braucht, dafür habe er Verständnis. „Die sollen so viel verdienen, wie sie wollen“, sagt er. Aber: Die Stadtmitte sollte doch belebt werden, statt Kunden zu vergraulen, geben er und sein Galerie-Partner zu bedenken. Hesse und Hornung vermissen daher kreative Ideen wie einen Shuttlebus in Speyer, der vom Domplatz Gäste in die City fährt.

Flexibel zu sein und die Bedürfnisse der Menschen aufzunehmen, regen sie weiter an. 45 Minuten Parkzeit am Stadtplatz sei einfach zu wenig Zeit. Einen Kaffee trinken und ein paar Schuhe kaufen, sei nicht drin.

Der Einzelhandel kämpfe schon jetzt, argumentieren beide. „Viele Qualitätsgeschäfte halten sich nicht“, sagt Hesse. „Die Älteren kommen noch“, sagt Hornung. Aber er und Hesse (70) beobachten eben auch, dass die Generation ihrer Kinder eher im Netz bestellt.

500 Besucher bei der Weinkaufsnacht

Auch wenn sie sie sich manchmal übers Parken ärgern, die Galeristen fühlen sich wohl in der Innenstadt. Es sei eine nette Umgebung, die Galerie für viele auch eine Anlaufstelle zum Plaudern, sagt Hornung. Touristisch sei die Stadt gut aufgestellt, lobt Hesse etwa mit Blick auf die Weinkaufsnacht. 500 Besucher seien bei der letzten Auflage in der Galerie gewesen, es habe direkte Verkäufe, aber auch Reservierungen gegeben. Hesse wünscht sich mehr davon, wie auch mehr verkaufsoffene Sonntage in Rheinland-Pfalz. Allgemein haben Hornung und Hesse den Wunsch nach mehr Flexibilität für den Einzelhandel – eben auch beim Parken.

Partner Hesse, der im Wechsel mit Hornung mit seiner Frau Isolde die Galerie betreut, hat für sich übrigens einen anderen Weg beim Parken gefunden: „Weiter zahlen“.