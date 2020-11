Die Quarantäne aufrechterhalten und die Infektionsketten unterbrechen: Das steht in der Median Park-Klinik nach dem Corona-Ausbruch ganz oben auf der Prioritätenliste. Ein infizierter Patient sorgt sich indes um seine Frau. Die Klinik-Leitung verspricht eine Lösung.

Nachdem am Freitag zwei Erkrankungen mit Covid-19 bestätigt wurden, sind sofort 300 Mitarbeiter und Patienten mit Antigen-Schnelltests untersucht worden. Die förderten 23 Infektionen mit dem Coronavirus zutage. Am Dienstag sind diese Schnelltests nach Angaben der Kaufmännischen Leiterin der Klinik, Sabine Lachnitt, wiederholt worden. Das Ergebnis: „Wenig überraschend gab es weitere positive Befunde. Es handelt sich um sechs Patienten und einen Mitarbeiter“, informiert sie. Alle positiven Ergebnisse werden zusätzlich mit einem PCR-Test überprüft. Dessen Ergebnisse liegen aber erst am nächsten Tag vor.

„Finden andere Lösung“

Ein Patient aus Böhl-Iggelheim ist nach einer Herz-Operation Ende September zur Reha in die Dürkheimer Klinik gekommen und hat sich hier mit dem Coronavirus angesteckt. Der Verlauf ist bei ihm milde, beeinträchtigt ihn kaum. Dennoch treibt ihn die Sorge um. „Ich bin ein Hochrisikopatient und soll am Donnerstag entlassen werden, obwohl die Quarantäne dann ja noch nicht vorbei ist“, erzählt der 70-Jährige aufgewühlt. Doch das gehe auf keinen Fall. Denn seine gleichaltrige Frau sei ebenfalls Hochrisikopatientin, da sie an Diabetes leide, pflegebedürftig und immungeschwächt sei. „Ich würde für sie eine Gefahr darstellen“, beschreibt er seine Bedenken.

Und der 70-Jährige sorgt sich nicht nur um seine Gattin: Auch seine Tochter, seinen Sohn und seine Schwiegertochter, die seine Frau derzeit versorgen, würde er mit einer zu frühen Rückkehr gefährden. „Das gilt außerdem für die Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes, die zweimal täglich zu meiner Frau kommen, und für die Physiotherapeutin, die sie zwei bis drei Mal in der Woche behandelt“, sagt er.

Auf Nachfrage erklärt Lachnitt, dass dem behandelnden Arzt und der Klinikleitung diese Umstände bekannt seien. „Wir reden mit allen Patienten und sehen, wen wir eventuell in die häusliche Quarantäne entlassen können. Wäre dort jemand in Gefahr oder geht das aus anderen Gründen nicht, finden wir selbstverständlich eine andere Lösung. Dazu stehen wir in ständigem Austausch mit dem Gesundheitsamt und reden mit den Krankenversicherungen“, berichtet sie.