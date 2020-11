In der Median Park-Klinik in Bad Dürkheim sind am Freitag zwei Erkrankungen mit Covid-19 bestätigt worden. Deswegen haben sich noch am selben Tag rund 300 Mitarbeiter und Patienten Antigen-Schnelltests unterzogen. 23 fielen positiv aus.

Wie die Kaufmännische Leiterin der Median-Klinik, Sabine Lachnitt, sagte, haben die Tests ergeben, dass 19 Patienten und vier Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt sind. Bis auf eine Patientin, die in ein Krankenhaus verlegt werden musste, zeigten alle Erkrankten entweder keine oder nur leichte Symptome. Antigen-Schnelltests gelten bei Menschen mit hoher Virenlast als zuverlässig, bei Personen mit mildem Verlauf oder ohne Symptome können sie aber falsch negative Ergebnisse erbringen. Daher müssen sie durch einen sogenannten PCR-Test bestätigt werden. Dieser ist nach Angaben der Kreisverwaltung bislang bei sechs Patienten und zwei Mitarbeitern positiv ausgefallen, wobei am Montag noch nicht alle Ergebnisse vorlagen.

Am Dienstag weiterer Schnelltest

Sämtliche Maßnahmen seien in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt getroffen worden, erklärte Lachnitt. Bis einschließlich Mittwoch gilt ein Aufnahmestopp für Patienten. Am Dienstag sollen alle Patienten und Mitarbeiter einem weiteren Schnelltest unterzogen werden.

Derzeit befinden sich noch neun Patienten mit Covid-19 in der Klinik in Quarantäne; sie werden auf ihren Zimmern versorgt sowie ärztlich und pflegerisch betreut. Die weiteren Infizierten sind in häuslicher Quarantäne.

„Keine absolute Sicherheit“

Seit dem Frühjahr wird jeder in der Park-Klinik neu aufgenommene Patient auf Corona getestet, zunächst isoliert und beginnt erst nach Vorliegen eines negativen Ergebnisses mit seiner Reha-Maßnahme. Das Median-Hygienekonzept sieht außerdem vor, dass Behandlungen und Therapiesitzungen möglichst einzeln oder in Kleingruppen stattfinden. In der Klinik herrscht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Seit dem Frühjahr besteht darüber hinaus ein umfassendes Besuchsverbot. Wie es dennoch zu den Infektionen kam, ist unklar.

„In der aktuellen Lage kann ein solches Geschehen auftreten. Absolute Sicherheit gibt es bei Corona leider nicht, und wir sind auf die Disziplin aller angewiesen – in der Klinik wie im Privaten“, erklärte Sabine Lachnitt weiter.