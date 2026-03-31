Reine Luft, edle Weine, charmante Gasthöfe und geschichtsträchtige Ruinen lockten schon vor über 175 Jahren Gäste aus Nah und Fern nach Bad Dürkheim.

„Wenn irgend ein Ort geeignet ist, günstig wohlthuend auf den gesunden Organismus einzuwirken, einen bessernden, oft heilenden Einfluß auf den kranken auszuüben, so ist es vorzugsweise Dürkheim mit seiner paradiesischen Lage, mit seiner äußerst reinen, gesunden Luft und seinem warmen Klima“. Dieses hohe Lob auf die Vorzüge Dürkheims stammte aus der Feder des Arztes Dr. Joachim, eines profunden Kenners der örtlichen Verhältnisse. Er veröffentlichte im Jahr 1847 eine Schrift über die „Traubenkur in Dürkheim an der Haardt“. Aufgrund der privilegierten Lage zwischen bewaldeten Tälern und Weinbergen, umgeben von historischen Ruinen und neugeschaffenen Anlagen für den Kurbetrieb, hatte ein Aufenthalt in der Stadt nach den Feststellungen des Arztes schon vielen „Labung und Heilung“ gebracht.

Zur Kur gehört ein ordentlicher Gasthof

Genauso wichtig wie die Kuranlagen und -einrichtungen waren für den Fremdenverkehr naturgemäß gut ausgestattete Gasthöfe für die zur Kur anreisenden Gäste, von denen Dr. Joachim drei ganz besonders hervorhob: An erster Stelle rangierte der damals weithin bekannte und entsprechend renommierte Gasthof „Zu den vier Jahreszeiten“, der von der „Schönen Anna“ geführt wurde, und sich durch eine ausgezeichnete Küche, erlesene Weine und komfortable Zimmer empfahl. Darüber hinaus verfügte man über einen herrlich angelegten, schattigen Garten samt eines darin gelegenen, geschmackvoll eingerichteten Salons, der nach Ansicht des Autors „manchem Kursaal an die Seite gesetzt“ werden konnte. Über bequem eingerichtete Zimmer im „Donnersberg“, wo „reiner Rebensaft“ und qualitätvolles Bier zum Ausschank kamen, wusste Dr. Joachim ebenso zu berichten, wie über den Gasthof zum „Haardtgebirge“, der nicht nur die Annehmlichkeiten der bereits erwähnten Häuser aufwies, sondern sich zusätzlich noch durch „schöne Bäder“ auszeichnete.

Besonders erwähnenswert erschienen dem Arzt noch die „neuen, nach Münchner Art eingerichteten Brauereien“ der Herren Bart, Heußer, Lang, Schick sowie Jung senior und junior.

Von Pollichia bis Hardenburg

Zu den Sehenswürdigkeiten, die sich den Kurgästen boten, zählten nicht nur die Sammlungen der naturkundlichen Gesellschaft der Pfalz „ Pollichia“, sondern auch die Saline und der neue, „sehr geschmackvoll und großartig angelegte Kurgarten“.

„Vielfachen Genuss“ hielt auch die Umgebung Dürkheims bereit mit den nahen Hügeln und Weinbergen, Kastanienwäldern, Gruppen von Mandelbäumen und edlen Obstsorten. Auch die Ruinen ehemals bedeutender Bauten und geschichtsträchtiger Wehranlagen zogen das Interesse der Besucher auf sich, wie etwa die Heidenmauer, die Ruine des Klosters Limburg und die Hardenburg. Sehenswert war zudem noch das „zwischen Obstbäumen versteckte schöne Dörfchen Seebach mit seinem alten rein gotischen Kirchthurme, sehr besucht auch durch sein Käsbureau, noch mehr aber durch den auf diesem residierenden und durch witzige Einfälle allgemein bekannten Wirth Mayer, der Rothe genannt“.

Der Wein und seine Vorzüge

Nicht zuletzt waren auch damals schon die weithin bekannten Weinorte in der Umgebung einen Besuch wert wie Ungstein, Freinsheim, Herxheim oder Kallstadt sowie Wachenheim, Forst, Deidesheim und Ruppertsberg. „In den drei letztgenannten Orten werden die vorzüglichsten Weine, namentlich Rieslingweine, gebaut, die oft zu einem Preise von mehreren tausend Gulden per 1000 Litres verkauft werden“.

Der Dürkheimer Wurstmarkt durfte schlussendlich in dieser Aufzählung nicht fehlen, da er vom Datum her zudem noch meist in die Zeit der Weinlese und der Traubenkur fiel. „Zu diesem Feste“, so Dr. Joachim, „streben jedes Jahr von Nah und Fern oft eine sehr beträchtliche Menge Fremder, um an der allgemeinen Lustigkeit Theil zu nehmen und das ihrige dazu beizutragen“, so dass aus all dem ganz offenkundig wurde, „dass Dürkheim der geeignetste Aufenthalt für Gesunde und Kranke ist“.