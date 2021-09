Die Finissage des Kunstprojektes Palimpsest, in dem junge Künstler die Geschichte eines ehemaligen Dürkheimer Tanzlokals rekonstruierten, findet am Samstag von 16 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt in der Burgkirche statt. Die Dürkheimerin Saskia Bauer hat mit drei weiteren Künstlern Erinnerungsstücke rund um den einst beliebten Treffpunkt am Schlossplatz gesammelt und die Geschichte des Café Eden und seiner Vorläufer zu einer Multimedia-Show verarbeitet. Drei Wochen hatten die Dürkheimer die Gelegenheit, das Kunstprojekt zu erleben. Am Samstag ist die Ausstellung, die von der Stadt und dem Dürkheimer Kunstverein unterstützt wurde, nun letztmalig geöffnet. Im Rahmen der Finissage stehen die Künstler für Gespräche und Fragen zur Verfügung. Ab 17.30 Uhr wird der legendäre Discjockey Rolf Geibel, alias Rolly Dee, der hauptsächlich im „Holzwurm“ an den Reglern stand, die Tombolapreise ausgeben.