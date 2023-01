Ein bislang noch unbekannter Paketfahrer hat laut Polizei am Mittwochnachmittag in der Denisstraße in Bad Dürkheim ein Verkehrsschild beschädigt. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer um 16.30 Uhr in der Weinstraße Süd unterwegs und bog dann in die Dennisstraße ein. Dabei touchierte er vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit ein Verkehrszeichen. Der Fahrer stieg er aus seinem Fahrzeug aus und schaute sich den Schaden an. Anschließend entfernte er sich laut Polizei unerlaubt von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Fahrer beobachtet. Er informierte sofort die Polizei und konnte sowohl das Kennzeichen als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht dauern an.