Udo Zwar ist tot. Der frühere Beigeordnete der Stadt starb nach langer Krankheit kürzlich im Alter von 72 Jahren.

Der Gymnasiallehrer für Mathematik und Biologie zählte zu den Grünen der ersten Stunde in Bad Dürkheim. Gemeinsam mit seiner Frau Karola gehörte er zu den Architekten der Jamaika-Koalition mit CDU und FDP. Von 2009 bis 2015 war Zwar Beigeordneter mit den Geschäftsbereichen Weinbau, Landwirtschaft und Forsten, Umwelt und Agenda 21. Bis dahin hatte er seit 1991 ununterbrochen dem Stadtrat angehört.

Für sein ehrenamtliches Engagement erhielt er 2016 die Stadtehrenplakette in Gold und die Ehrenurkunde des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Pädagoge sein kommunalpolitisches Engagement schon beenden müssen. Nach einer Hirnblutung 2015 lebte Zwar im Wachenheimer Bürgerspital.

„Ich habe ihn anstupsen müssen, überhaupt zu den Grünen zu gehen: ,Die brauchen immer einen kritischen Biologen’, habe ich gesagt“, erinnert sich seine Frau Karola. 1981 waren die beiden an Wurstmarkt nach Bad Dürkheim gezogen. Das Paar hatte sich in einer Wohngemeinschaft in Maikammer kennengelernt, in der Zwar zu Beginn seiner Zeit als Lehrer am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium in Neustadt lebte. „Das war die erste WG Maikammers“, erinnert sich Karola Zwar.

Auch künstlerisch versiert

Ihr Mann sei ein ruhiger, ausgeglichener Mensch mit britischem Humor gewesen. „Und er war ein wandelndes Lexikon, das sein Wissen unheimlich gerne weitergegeben hat.“

Weniger bekannt als sein politisches Engagement war Zwars künstlerische Begabung, die sich beim Gestalten von Metallarbeiten zeigte. „Da war er sehr versiert“, erinnert sich Karola Zwar. Mit besonderer Vorliebe habe er Tiergestalten aus Metall gefertigt.

Als „Grünen durch und durch und sehr konsequent in seiner Haltung“ wird Reinhart Zobel, einer seiner politischen Weggefährten, Udo Zwar in Erinnerung behalten. Bürgermeister Christoph Glogger würdigte den Verstorbenen im Namen der Stadt Bad Dürkheim als „Mittler zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und den Verantwortlichen in unserer Stadt“.

Mit seiner Frau Karola hatte Udo Zwar zwei Töchter und war dreifacher Großvater.