Strahlender Sonnenschein und 18 Grad: Der GV „Liedertafel“ Weisenheim am Sand 1846 hätte sich für sein 50. „Ostereiergecksen“ kein besseres Szenario wünschen können.

Schon kurz nach dem Start um 11 Uhr herrschte am Weinprobierstand Hochbetrieb. Rund 250 Besucher vom Enkel bis zum Urgroßvater waren nach Veranstalterangaben gekommen, um bunt gefärbte Eier gegeneinander krachen zu lassen. Die Geschwindigkeit überraschte selbst die Organisatoren vom Gesangverein „Liedertafel“, wie dieser in einer Mitteilung berichtet. Demnach waren die insgesamt 900 Ostereier bereits um 12 Uhr ausverkauft.

Eine Premiere feierte in diesem Jahr die „Gecksarena“. Diese Neuheit wurde gezielt für die jüngsten Besucher geschaffen und fand großen Anklang. „Hier konnten die Kinder unter sich ausmachen, wer das stabilste Ei des Tages erwischt hatte“, heißt es in der Mitteilung. Flankiert wurde das Spektakel von Osterhasen, die den Verein bei der Verteilung der bunten Ware unterstützten.

Dass das „Gecksen“ heute ein Volksfest ist, verdankt Weisenheim am Sand einer langen Historie. Ursprünglich wollten ortsansässige Händler bereits vor dem Zweiten Weltkrieg mit dem Spiel den Eierabsatz ankurbeln. Nachdem in den 1950er-Jahren der Geflügelzuchtverein das Zepter geschwungen hatte, übernahm 1976 schließlich die „Liedertafel“ die Organisation. Seit nunmehr 50 Jahren pflegen die Sänger diesen Brauch.