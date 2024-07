Andreas Wolf komplettiert den Sechserrat der Valentin-Ostertag-Stiftung. Der 42-jährige Winzermeister ist seit 2019 Ungsteiner Ortsvorsteher. Wolf rückt für Konrad Fitz nach, der sich im Februar nach 40 Jahren aus dem Lenkungsgremium zurückgezogen hatte. Die verbliebenen fünf Mitglieder im Sechserrat hatten den zweifachen Familienvater Wolf nach Fitz’ Ausscheiden gewählt. Die Valentin-Ostertag-Stiftung ist die wohl älteste nicht-kirchliche Stiftung Deutschlands.

Die Witwe von Valentin Ostertag, eines Bad Dürkheimer Bürgers, der es im 15. und frühen 16. Jahrhundert zu Wohlstand gebracht hatte, hatte diese 1511 nach Vorgaben aus Ostertags Testaments gegründet. Zweck der Stiftung ist es, Kinder und Jugendliche in der Stadt zu unterstützen. So schüttet die Stiftung jedes Jahr zum Valentinstag einen fünfstelligen Betrag aus, der Kitas, Grundschulen und der Jugendarbeit in der Stadt zugute kommt.