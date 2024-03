In der Karwoche erfolgt die Müllabfuhr in allen Orten im Landkreis bereits einen oder zwei Tage im Voraus. In Orten, in denen die Abfuhr normalerweise auf Montag, 25. März fällt, wird der Abfall bereits am Samstag, 23. März, abgeholt; in allen anderen Orten, die Abholtermine von Dienstag bis Freitag haben, jeweils einen Tag früher. In der folgenden Woche, die mit dem Ostermontag beginnt, wird der Abfall je einen Tag später, von Dienstag bis Samstag, abgeholt. Die Termine sind in den Abfallkalendern vorgemerkt. Der Abfallwirtschaftsbetrieb bittet darum, die Behälter entsprechend bereitzustellen.