Die Veranstalter des Ostermarkt neben den Dürkheimer Salinen ziehen nach knapp zwei Wochen eine positive Bilanz – und würden gerne wiederkommen.

Mit dem zweiten Ostermarkt in Bad Dürkheim ist Veranstalter Andreas Göbel zufrieden. „Die Ostertage waren gut besucht“, zieht der Wormser Schausteller ein positives Fazit. Zusammen mit Thomas Herzberger hatte er 2025 den Ostermarkt an den Dürkheimer Salinen ins Leben gerufen. Damit wollten die beiden Schaustellerfamilien an eine Ostermarkt-Tradition aus den 1970er- und 1980er-Jahren in der Kurstadt anknüpfen.

„Die Leute wollen raus nach dem Winter“, freut sich Göbel über den Zuspruch. Und betont: „Der Bedarf ist da.“ Der Familientag am vergangenen Mittwoch mit vergünstigten Preisen und das Feuerwerk am Freitag seien gut beim Publikum angekommen.

Den Markt mit kleineren Fahrgeschäften und Essensständen östlich des Gradierbaus konnten Familien noch bis zum Sonntag besuchen. Am Montagmittag hatten die Schausteller schon wieder abgebaut. Im nächsten Jahr wollen sie aber gerne wiederkommen. An Länge des Fests und Größe des Geländes soll sich eher nichts ändern. Schausteller Göbel kann sich aber vorstellen, dass im kommenden Jahr ein paar Geschäfte ausgetauscht werden und es kleine Änderungen im Programm gibt. „Damit es attraktiv bleibt“, betont er. Er denkt, dass der Dürkheimer Ostermarkt einige Jahre brauchen wird, um sich wieder im Festkalender zu etablieren.

Die aktuelle Preiskrise durch den Krieg im Iran hat auf den Ostermarkt und andere Feste nach seiner Ansicht keinen Einfluss. „In Krisenzeiten kriegt das Schaustellergewerbe nix ab“, ist sich Göbel sicher. Die Menschen würden zwar auf die großen Anschaffungen oder großen Reisen verzichten und eher daheim bleiben. Aber: „Sie gönnen sich das kleine Vergnügen“, sagt Göbel.