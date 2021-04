Bad Dürkheim. Wegen Corona geht es vielen Menschen nicht gut. Das hat den achtjährigen Mio aus Dürkheim so beschäftigt, dass er einen Kinderclub gegründet hat, der Menschen und Tieren helfen möchte. Der Eisbärenclub, wie sich die Kinder nennen, trifft sich regelmäßig online, um Ideen auszutauschen. Unterstützt werden die Kinder dabei von der Dürkheimerin Christina Koterba-Göbel. Zu Ostern haben sie sich etwas Tolles ausgedacht: Um den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den Pflegekräften des Altenheims St. Maria in Bad Dürkheim in dieser schwierigen Zeit eine Freude zu machen, bastelten die Kinder Osterhäschen aus Papierrollen und schrieben Dutzende von Karten mit Mutmachsprüchen.

„Lächeln in viele Gesichter gezaubert“

Außerdem haben sie noch Minimuffins gebacken und coronasicher verpackt, ebenso Kuchen und Hefezopf. All diese tollen Dingen übergaben die Kinder am Mittwoch der Leiterin des Heimes, Beatrix Sattelberger. Die Kinder standen im Innenhof und konnten so mit viel Abstand die Bewohner an den Fenstern grüßen. „Die Aktion zauberte Lächeln in viele Gesichter“, berichtet Christina Koterba-Göbel.