Am kommenden Sonntag ist nicht nur Wahlsonntag, in Bad Dürkheim ist auch Verkaufsoffener Sonntag mit Osterglockenmarkt des Gewerbevereins. Das erwartet die Gäste.

Christine Michler, Vorsitzende des Gewerbevereins, geht nicht davon aus, dass die Landtagswahl Auswirkungen auf den Verkaufsoffenen Sonntag haben wird. „Es kann sein, dass ein paar Leute, die am Sonntag zum Wählen gehen, danach über den Osterglockenmarkt bummeln“, sagt Michler. Viel größere Auswirkungen habe das Wetter. Die Wettervorhersagen für Sonntag würden ständig wechseln. Michler hofft, dass am Ende die Vorhersagen für gutes Wetter zutreffen. Wenn das Wetter mitmache, sei der Verkaufsoffene Sonntag im März immer gut besucht und es werde gekauft.

Erstmals Autohaus dabei

Beim Osterglockenmarkt seien bewährte Beschicker dabei, doch wie immer gebe es auch einiges Neues, sagt Ursula Rautenberg, Beisitzerin im Vorstand des Gewerbevereins, die für die Organisation der Märkte zuständig ist. In der Römerstraße wird mit einer Premiere aufgewartet. Erstmals ist mit dem Hyundai-Autohaus Schläfer ein Autohändler beim Osterglockenmarkt dabei. Es würden mehrere Fahrzeuge präsentiert und Besucher könnten sich bei Mitarbeitern des Autohauses informieren, kündigt Rautenberg an.

Neu zum Angebot gehöre beispielsweise auch ein Stand mit Pfeffer in verschiedenen Varianten. Ebenfalls neu dabei sei ein Beschicker, der Lichtspiele offeriere, sowie ein Stand mit verschiedenen Ölen. Erstmals dabei sei ein Stand, an dem Dampfnudeln verkauft werden. Beim Bauernmarkt im Herbst sind die Dampfnudeln der Landfrauen ein Renner, doch im Frühjahr waren die Landfrauen bisher nicht dabei.

Drei Vereine werden beim Osterglockenmarkt präsent sein. Bei allen Märkten des Gewerbevereins verkaufen die Grawler Eintopf am Obermarkt. Der protestantische Kirchenbauverein Bad Dürkheim wird mit Produkten aus alten Dachziegeln und süßen Dachziegeln vertreten sein, und die Jungwinzer verkaufen Wein.

Kleine Osterglocken-Töpfchen für die Kunden

Natürlich werden beim Osterglockenmarkt Osterdekoration und Blumen angeboten. Käsestand, griechische Spezialitäten, Schnaps und Liköre nennt Rautenberg als einige Beispiele dafür, was es beim Osterglockenmarkt alles geben wird. Nicht fehlen werden natürlich die Stände aus dem Elsass, die bei jedem Markt des Gewerbevereins präsent sind und die sehr beliebt sind. Bei drei Bäckerständen kann Brot gekauft werden.

Für Kinder dreht sich auf dem Stadtplatz ein Karussell. In vielen Schaufenstern sei die Dekoration auf Ostern und Frühling ausgerichtet, und die Stadt werde entsprechend geschmückt, so Michler. Sie kündigt an, dass in einigen Geschäften Kunden kleine Blumentöpfchen mit Osterglocken bekommen.

Um 18 Uhr ist Schluss. Danach hat man dann Zeit, um sich über das Wahlergebnis zu informieren, zu freuen oder zu ärgern.

Osterglockenmarkt: Die Umleitungen

Laut Stadtverwaltung sind am Sonntag Stadtplatz, Leininger Straße, Römerstraße sowie die Weinstraße Süd im Bereich der Hausnummern 1 bis 12 für den Straßenverkehr gesperrt. Aus Richtung Wachenheim führe die Umleitung durch die Hans-Koller-Straße und die Gaustraße. Von der Kaiserslauterer Straße aus werde der Verkehr durch Gaustraße, Hans-Koller-Straße, Weinstraße Süd und Philipp-Fauth-Straße geleitet. Aus Richtung Mannheimer Straße solle durch die Philipp-Fauth-Straße, Weinstraße Süd, Hans-Koller- und Gaustraße gefahren werden.