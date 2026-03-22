Zufriedene Gesichter bei Marktbeschickern und Geschäftsleuten: Osterglockenmarkt und verkaufsoffener Sonntag locken viele Besucher nach Bad Dürkheim.

Auf dem Obermarkt gibt es Neues zu entdecken. Die Konditormeisterin Tanja Emler-Rupp ist mit einem Stand ihrer Horchheimer Scheune aus Worms erstmals beim Osterglockenmarkt. Sie bietet selbst gemachte Schokolade an – in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Natürlich gibt es auch Osterhasen und –eier. Außerdem hat sie Frühlingsblumen in altes Geschirr gepflanzt. „Hier ist ein sehr angenehmes Publikum, das meine Handarbeit zu schätzen weiß. Es wird viel gefragt und viel gekauft“, freut sie sich.

Begehrt sind beim Osterglockenmarkt die Plätze in der Sonne. Von denen gibt es ziemlich viele, die sind aber fast alle ständig besetzt. „Wir kommen vor allem wegen des Brots von Kissel“, verraten Joachim Stracke und seine Begleiterin, die häufig aus Viernheim zum Osterglockenmarkt fahren. „Wie kommen gern nach Bad Dürkheim“, betonen sie.

Von Baguette bis Marmelade

Fast schon ausverkauft sind am frühen Nachmittag die Baguettes und die Eclairs am Stand des Elsässer Boulangers. Die französische Salami am Stand daneben geht ebenfalls zur Neige. Was auch daran liegen dürfte, dass weniger Marktbeschicker aus dem Elsass als sonst da sind.

„In unserer Manufaktur machen wir fast alles selbst“, sagt Freya Bub aus dem Rheinhessischen. Mit Astrid Krauß stellt sie Seifen, Chutneys, Marmeladen oder Walnüsse in Honig her. Damit sind sie zum ersten Mal beim Osterglockenmarkt. „Die Resonanz ist sehr gut“, sagt Bub zufrieden.

Rollen aus Dampfnudeln

Dampfnudeln und Bratwurst lieben echte Pfälzer. Sascha Kindermann, Chef der Ludwigshafener Dampfnudelmanufaktur, hat aus beidem Dampfnudelrollen gemacht. Die werden beim Osterglockenmarkt ebenso angeboten wie Dinkel-Dampfnudeln für Veganer. „Die klassischen Dampfnudeln gehen aber am besten“, sagen die Verkäuferinnen. „Ich kann die Dampfnudeln hier nur empfehlen, ich will die doppelt gebackenen“, meint Alexandra Peter aus Ellerstadt. Sie besucht immer gerne die Märkte in Bad Dürkheim. „Man kann hier schön schauen, und ich treffe hier immer Bekannte, mit denen ich dann eine Schorle trinke und etwas plaudere“, erzählt sie.

Viel Trubel am Übergang von Stadtplatz zur Weinstraße Süd. Foto: Peter Kretzschmar Der Stadtplatz war autofrei. Foto: Peter Kretzschmar Warten auf Käufer: Osterhasen aus Stroh. Foto: Peter Kretzschmar Dicht an dicht: Blick hoch zur Weinstraße Süd. Foto: Peter Kretzschmar Wer schnappt sich die erste Karotte? Foto: Peter Kretzschmar Weingenuss auf dem Osterglockenmarkt. Foto: Peter Kretzschmar Schlangen vor den Eiscafés. Foto: Peter Kretzschmar Osterhasen sind nicht nur aus Schokolade. Foto: Peter Kretzschmar Bummel beim verkaufsoffenen Sonntag. Foto: Peter Kretzschmar Wer will nochmal? Foto: Peter Kretzschmar Von der Sonne verwöhnt: Gäste der neuen Weinbar auf dem Römerplatz. Foto: Peter Kretzschmar Osterglocken zum Aufhängen. Foto: Peter Kretzschmar Über allem thront der Osterhase. Foto: Peter Kretzschmar Foto 1 von 13

„Ich esse gerade zum zweiten Mal in meinem Leben Dampfnudeln“, verrät Elisabeth Scholl. Mit einer Freundin ist sie aus der Nähe von Baden-Baden nach Bad Dürkheim gereist. „Bad Dürkheim ist schön, wir bummeln über den Markt und durch die Geschäfte und machen uns einen schönen Sonntag“, sagt sie. Das haben auch Conny aus Kindenheim und Kathrin aus Kerzenheim vor, die am Stand der Schnapsbrennerei von Thomas Scherner Eierlikör aus der Waffel trinken. Es seien heute „viele Gucker“ unterwegs, es werde aber auch einiges gekauft, berichtet Scherner.

In den Geschäften ist viel los

„Es steppt der Bär“, freut sich Ursula Rautenberg, Chefin des Schuhhauses Bachmann, über den Betrieb im Geschäft. Zu etwa 50 Prozent werde reduzierte Winterware gekauft, die anderen 50 Prozent seien Schuhe für das Frühjahr.

„Seit wir aufgemacht haben, ist das Geschäft voll“, freut sich Christian Manthey, Inhaber von Männermode Manthey. Es werde viel gekauft, zu etwa 20 Prozent reduzierte Wintermode. „Aber gefragt ist vor allem Frühjahrsmode, man merkt die Leute haben genug vom Winter“, fügt er hinzu. Im Frühjahr dürfe es auch bei den Herren farbig sein, etwa orange, gelb oder flieder. Die Farben finden sich beispielsweise auf Poloshirts. Aber auch schon Artikel aus Leinen stoßen auf Interesse. Zum Osterglockenmarkt würden immer viele Kunden von außerhalb nach Bad Dürkheim kommen, berichtet Manthey.

„Wegen der Baustelle in der Römerstraße haben wir gedacht, dass heute bei uns nicht viel los ist, aber es läuft gut“, freuen sich die Mitarbeiterinnen des Weltladens. Gefragt seien vor allem Osterartikel und –dekoration.

Besucher interessieren sich für E-Autos

„Wir wollen in Bad Dürkheim bekannter werden“, nennt Denis Gerber, Mitarbeiter des Autohauses Schläfer, als Grund, warum das Autohaus erstmals am Übergang vom Stadtplatz zur Römerstraße Hyundai-Modelle präsentiert. Über das Interesse vor allem an Elektro- und Hybridmodellen sei er „positiv überrascht“. Man habe mehrere Termine für Probefahrten vereinbart.