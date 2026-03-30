Auch dieses Osterwochenende ist in Dackenheim rund um die katholische Kirche ein Ostergarten aufgebaut. Das Ostergeschehen wird Besuchern in verschiedenen Stationen nahegebracht, die von den Kindern und Jugendlichen der protestantischen Kirchengemeinde Dackenheim gestaltet und aufgebaut wurden. Lebendig wird der Garten außerdem durch Mitmachstationen und Rätsel. Von Gründonnerstag, 2. April, bis Dienstag, 7. April, ist der Ostergarten ganztägig begehbar.