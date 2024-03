Die Initiative Ungstein 21 lädt Kinder bis zu zwölf Jahren zur Ostereiersuche am Samstag, 30. März, um 14.30 Uhr an der Römervilla am Weilberg ein. Wer möchte, kann laut Initiative zuvor die Outdoor-Kinderkirche am Römischen Tretbecken besuchen. Dabei gibt es neben Geschichten auch eine Bastelrunde. Auch für Verpflegung ist laut Veranstalter gesorgt: Neben Kuchen gibt es Mineralwasser und Saftschorle sowie ein „Schorlegedeck“ bestehend aus einer Flasche Wein und einer Flasche Wasser, für die Erwachsenen. Dubbegläser können erworben oder mitgebracht werden.