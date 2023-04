Das Osterwochenende steht im Freinsheimer Spielzeughaus An der Bach im Zeichen historischer Modelleisenbahnen. Wie Leiter Uwe Groll mitteilte, können Besucher Vorführungen von historischen Eisenbahnen mit Uhrwerk, Dampf und Strom der Spurweite 0 miterleben. Von Karsamstag bis Ostermontag, jeweils von 12 bis 18 Uhr, werden die Besucher durch den Freundeskreis des Museums empfangen, der auf zwei zusätzlichen Tischanlagen Modellbahnen verschiedener Hersteller vorführen wird. „Selbstverständlich wird auch mit echter historischer Dampfmaschinentechnik gespielt und die Loks werden kraftvoll ihre Kreise ziehen“, verspricht Groll.

Ursprünglich sei die „Osterdampf“-Traditionsveranstaltung über viele Jahre von Jens Dose in Schriesheim in der dortigen Ringerhalle angeboten worden. Nachdem dies seit Corona nicht mehr möglich war, habe sich das Spielzeughaus auch wegen des pünktlich fertiggestellten neuen Foyers als neuer Veranstaltungsort angeboten, so Groll weiter.