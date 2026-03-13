In Bad Dürkheim treten am Dienstag, 31. März, 17 Mannschaften von Menschen mit Handicap zum Fußballturnier an, um den Wanderpokal zu gewinnen. Das Turnier wird von den Dürkheimer Werkstätten der Lebenshilfe ausgerichtet und findet von 9 Uhr bis 14.30 Uhr in den Sporthallen des Schulzentrums in der Kanalstraße 19 statt. Der Eintritt ist frei. Cupverteidiger ist das Team der Heinrich-Kimmle-Stiftung aus Pirmasens, das den Titel zum fünften Mal in Folge verteidigen möchte. Besonders die Gastgeber hoffen auf einen Heimsieg, nachdem sie seit 2004 keinen Erfolg mehr feiern konnten. Die Siegerehrung übernimmt der städtische Beigeordnete Claudius Güther (CDU), begleitet von Axel Rolland von der DFB-Stiftung Sepp Herberger. Die Veranstalter laden alle sportbegeisterten Zuschauer ein, die Spieler zu unterstützen.