Wie gut ein lang etabliertes Jazztrio und ein Gastmusiker spontan zusammenwirken können, hat erst Mitte April der gemeinsame Auftritt des „Jambo Trios“ aus Brasilien mit dem Posaunisten Bernhard Vanecek im Wachenheimer „Badehaisel“ belegt. Jetzt kommt es am kommenden Samstag, 27. April, um 19.30 Uhr an gleicher Stelle zu einem Konzert mit ganz ähnlicher Jam-Konstellation, die für den Jazz aber natürlich keineswegs ungewöhnlich ist: Zu Gast ist diesmal das Trio um den aus Rumänien stammenden und in Finnland lebenden Jazzpianisten Marian Petrescu, gefeiert als „Horowitz des Jazzpianos“, das an diesem Abend zusammenspielt mit dem in Ettlingen beheimateten Gypsy-Jazz-Gitarristen Josef „Wauwau“ Adler, der auch schon seit 40 Jahren auf der Bühne steht. Das Programm ist eine Hommage an die großen Vorbilder der beiden: den 2007 verstorbenen kanadischen Jazz-Pianisten und -Komponisten Oscar Peterson und Django Reinhardt, den Vater des europäischen (Gypsy-)Jazz. Joel Locher am Bass und Felix Schrack am Schlagzeug bilden die Rhythmus-Sektion. Karten (18 Euro) direkt im „Badehaisel“ oder unter www.badehaisel.de.