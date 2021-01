Attraktiv für junge Familien bleiben – das ist ein Ziel, das der Seebacher Ortsvorsteher Günter Eymael für 2021 nennt. Dabei hofft er darauf, dass ein lange geplantes Projekt umgesetzt wird.

„Wir erleben gerade einen Generationenwechsel im Ortsteil. Trotzdem gibt es so gut wie keine Leerstände, weil viele junge Familien hierher ziehen“, berichtet Seebachs Ortsvorsteher Günter Eymael. Der frühere Staatssekretär und FDP-Politiker kann verstehen, dass die Leute in den größten Dürkheimer Ortsteil kommen wollen: Voraussetzungen wie Lage oder Klima seien einfach sehr gut. Allerdings sieht Eymael die Stadt in der Pflicht, dem Generationenwechsel Rechnung zu tragen, indem die Infrastruktur für junge Familien ausgebaut wird: Der geplante Umbau des Trakts 3 der Valentin-Ostertag-Schule, in dem eine neue Kindertagesstätte entstehen soll, müsse endlich beginnen, fordert der Ortsvorsteher. Auch müssten mehr Hortplätze geschaffen werden, dass der Ortsteil auch weiter für junge Familien attraktiv bleibt. Und noch einen weiteren Wunsch formuliert Eymael: Die Spielplätze müssten modern gestaltet werden, ein entsprechendes Konzept werde seit Jahren versprochen. Konkret geht es Eymael vor allem um den Spielplatz am Ebersberg. Generell werde bei der Stadtverwaltung viel diskutiert, aber wenig umgesetzt, kritisiert der Seebacher Ortsvorsteher.

Eine andere Seite des Generationenwechsels bereitete den Seebachern in den vergangenen Jahren Sorgen: An Stelle der prägenden Einfamilien- und Siedlungshäuser entstanden auf großzügigen Grundstücken große Mehrparteienhäuser. Eine Veränderungssperre, die der Stadtrat 2020 verlängert hat, schob dem schließlich einen Riegel vor. 2021 sollen nun Bebauungspläne im Bereich Köppel, Judenhut und Rudolf-Bart-Siedlung verabschiedet werden, die die Anzahl der Wohneinheiten auf zwei pro Gebäude begrenzen.

Seebach setzt auf sanften Tourismus

Bei der Nahversorgung bietet die Bäckerei Beihl im Holzweg den Bürgern im Ortsteil eine gewisse Grundversorgung. Aber auch für die Seebacher sei wichtig, dass es bei den Supermarktplänen im Fronhof II weitergehe. Gut werde der neu gestaltete Parkplatz am Damweg angenommen, so Eymael. Dass Seebach auch bei Touristen beliebt bleibt, dazu soll der neue Klosterwanderweg beitragen, der in diesem Jahr freigegeben werden soll. „Wir wollen auch weiterhin keinen Bustourismus, sondern sanften Tourismus“, sagt der Ortsvorsteher.

Um Künstler und Gastronomie im Ortsteil in der Corona-Krise zu unterstützen, hatten Ortsbeirat und Kulturverein im vergangenen Jahr die Veranstaltung „Zurück in die Zukunft“ auf und um den Dorfplatz organisiert. Über eine Neuauflage wird derzeit nachgedacht – wenn es die Infektionslage zulässt. Da etablierte Veranstaltungen wie Kerwe und Adventssingen 2020 wegen der Pandemie ausfallen mussten, habe auch das Gemeinschaftsleben gelitten, sagt Eymael. „Auch unsere Vereine brauchen diese Veranstaltungen wegen der Einnahmen“, betont der Ortsvorsteher. Er hoffe, dass die Pandemie es zulasse, dass schon im Sommer wieder Kerwe gefeiert werden kann.

