Die gelben Ortsschilder, die in Erpolzheim am 31. März verschwunden waren, sind wieder montiert. Nach sechs Wochen wurden sie im Auftrag Landesbetriebs Mobilität in Speyer wieder angebracht. Die Schilder waren am Ortseingang aus Richtung Ungstein an der K5 und Birkenheide (L526) geklaut worden – von wem, ist nach wie vor unklar. Als Ersatz hatte der LBM dort Tempo 50-Schilder aufgestellt, um kenntlich zu machen, wo die Ortslage beginnt.

„Ich hoffe, dass die Schilder dort jetzt auch hängen bleiben“, kommentierte Erpolzheims Bürgermeister Matthias Wühl. Der LBM bezifferte die Kosten für die Wiedermontage auf rund 320 Euro an und verwies darauf, dass es sich bei dem Diebstahl der Ortstafeln um keine Lappalie, sondern um eine Straftat handelt. Die Tat könne als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr gewertet werden.