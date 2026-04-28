Erpolzheim heißt jetzt „Tempo 50“: Zumindest an zwei von drei Ortseinfahrten. Dabei wird gerade darüber diskutiert, Tempo 30 einzuführen.

Matthias Wühl hat es zunächst für einen Aprilscherz gehalten. „Doch als die Ortsschilder ein paar Tage später immer noch weg waren, dachte ich mir schon, dass da mehr dahinter steckt“, erzählt Erpolzheims Bürgermeister.

An zwei Ortseingängen fehlen seit nunmehr vier Wochen die gelben Ortsschilder. Eines an der K5 von Ungstein kommend, und das andere auf der L526 aus Richtung Birkenheide. Wühl meldete den Diebstahl bei der Freinsheimer Verwaltung, die gab das Ganze weiter an den Landesbetrieb Mobilität in Speyer. Die Behörde ist für die Schilder zuständig. Dort wusste man schon Bescheid. Eine Streckenkontrolle hatte den Diebstahl am Nachmittag des 31. März bemerkt, teilt LBM-Leiter Martin Schafft auf Anfrage mit. „Um dem Verkehrsteilnehmer kenntlich zu machen, wo die Ortslage beginnt und damit Tempo 50 gilt, wurden als Sofortmaßnahme zwei Tempo-50-Schilder aufgestellt“, erklärt er. Dabei diskutiert man in den politischen Gremien bereits darüber, Tempo 30 im ganzen Ort einzuführen. Die Gelegenheit für eine neue Tempobeschränkung wäre also günstig gewesen – nur war der LBM in dieser Hinsicht schneller.

Wann kommt der Ersatz?

Wie Schafft erklärt, könnten mehrere Wochen ins Land gehen, bis die Ortsschilder wieder angebracht sind. Pro Schild entstünden Kosten inklusive Montage und Lohnkosten von rund 160 Euro. Der LBM-Leiter weist darauf hin, dass es sich beim Diebstahl von Ortstafeln um keine Lappalie, sondern um eine Straftat handelt. Wegen der Unkenntlichmachung der Geschwindigkeitsbeschränkung könne dies sogar als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr gewertet werden.

Warum gerade Erpolzheim für diesen Schilderklau so attraktiv war, kann sich Wühl nicht erklären. Auch sei ungeklärt, warum gerade das Schild am Ortseingang aus Richtung Freinsheim stehenbleiben durfte. Immerhin befinden sich an den zwei betroffenen Ortseingängen die Stelen von Bildhauer Mathias Nikolaus, auf der Erpolzheims Name steht. Außerdem begrüßt noch Weinprinzessin Paulina Kohl Autofahrer. Ganz anonym präsentiert sich der Ort für Neuankömmlinge also nicht.