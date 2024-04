Die Gemeinde Ellerstadt möchte vier Ortseingänge künstlerisch gestalten und dabei die prägenden Elemente für die Gemeinde auf Wappensteinen herausstellen. Dazu sollen Entwürfe des Bildhauers Mathias Nikolaus umgesetzt werden. Präsentiert werden sollen auf verschiedenen Steinen der Rotpfirsich als typisches Obst, die Kirche und die Frucht der Erle, diese stehen spezifisch für die Ortsgemeinde Ellerstadt. Geplant ist, pfälzischen Sandstein in Verbindung mit Cortenstahl für die Kunstwerke zu verwenden. Mehrheitlich hat der Gemeinderat am Dienstag das Budget in Höhe von rund 59.000 Euro freigegeben. Dabei will sich die Gemeinde um Zuschüsse in Höhe von 65 Prozent bemühen. Kritische Stimmen gab es aber auch. Er tue sich mit dem Beschluss schwer, sagte Günter Lauer (CDU). Die Entwürfe seien vor einem halben Jahr präsentiert worden. „Man sollte das Thema mehr diskutieren“, sagte er. Er vermisse überdies einen Hinweis auf den Weinbau. Egon Meier (Grüne) sagte, er habe in der Zwischenzeit ein Problem mit dem Vorhaben. Es sei „ein Haufen Geld“, der anderweitig auch gut einsetzbar sei.