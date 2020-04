Ab dem 1. Mai wird die Ortseinfahrt von Erpolzheim wieder für den Verkehr freigegeben. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer am Dienstag mitgeteilt. Die K5 war wegen der Fortführung des Radwegs auf der Nordseite, des Einbaus einer neuen Bahnbrücke unter der damit verbundenen Tieferlegung der Fahrbahn in diesem Bereich sieben Monate lang voll gesperrt.