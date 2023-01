Die Bahnbrücke am Ortseingang von Freinsheim wird ab 23. Januar bis voraussichtlich Ende März für den Verkehr vollständig gesperrt. Die Bahn will die Eisenbahnüberführung über die Bahnhofstraße instand setzen.

Eigentlich sollte die Bahnbrücke komplett ersetzt werden, doch aufgrund eines laufenden Planrechtsverfahrens kann die vollständige Erneuerung voraussichtlich erst im Jahr 2026 erfolgen, teilt die Bahn mit. Weil aus Sicherheitsgründen so lange nicht gewartet werden kann, hat die Netz AG Instandhaltungsarbeiten von 250.000 Euro in Auftrag gegeben. Dafür wird die Brücke bereits ab dem 23. Januar gesperrt. Ab Februar sollen die Bauarbeiten starten, die nach Angaben der Bahn eine Verkleinerung des Brückenquerschnitts zur Folge haben. Deshalb sei danach bis zur vollständigen Erneuerung des Bauwerks die Straße darunter nur noch (weiterhin einspurig) für den Straßenverkehr nutzbar. Fußgänger müssen die Unterführung am Bahnhof benutzen.

Bis zur kompletten Erneuerung werde die Brücke regelmäßig durch die DB Netz AG überprüft und bewertet.

Weber: Ein guter Puffer

Die enge Brücke ist nach Angaben von Bürgermeister Matthias Weber (FWG) bislang „ein guter Puffer“ für die ohnehin von Verkehr stark belastete Bahnhof- und Reiboldstraße. Die beiden Straßen könnten nur durch eine West-Umgehung entlastet werden, die sich die Stadt weiterhin wünsche, die aber das Land bislang nicht bauen möchte. Eine Aufweitung der Brücke wie in Erpolzheim sei aufgrund dieser Rahmenbedingungen gar nicht im Sinne der Stadt, betonte Weber.