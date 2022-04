Endlich wieder Orchestertage! Bei den Proben für das Abschlusskonzert am Samstag in der Burgkirche sieht man nur strahlende Gesichter, alle sind superpünktlich, getestet und hochmotiviert.

Im Vorfeld hatten Musikschulleiter Frank Metzger und Orchesterleiterin Gabriele Knaus-Thoma die Teilnehmer auf freiwilliger Basis gebeten, sich mit ihrem Beitrag in einem Video-Clip vorzustellen. Das Orchestermaterial wurde vorab als PDF an alle verschickt, um ausreichend Zeit zum Einüben zu geben. 50 Jugendliche hatten sich direkt angemeldet, inzwischen sind 60 dabei. „Alle Stimmen sind gut besetzt“ wie Metzger sagt. „Wir haben sogar drei Kontrabässe. Unser Musikschüler Benedikt Scherrer hat die Aufteilung der Einsätze für fünf Schlagwerker sogar ganz selbstständig organisiert.“

Als „Verschnaufpause“ für die jungen Musiker ist während des Konzerts ein Solovortrag des neuen Musikschul-Klavierlehrers Yu-Lun Chang vorgesehen. Er wird sich dem Publikum mit „Ochos valses“ von Enrique Granados vorstellen und sich damit harmonisch in das von spanischen Titeln bestimmte Programm einfügen. Um die Spielfreude der jungen Teilnehmer von 12 bis 21 Jahren zu fördern, wurde für das Konzert vor allem Filmmusik aus „Fluch der Karibik“, „König der Löwen“, „Das Dschungelbuch“ und „Lalaland“ in einem mittleren Schwierigkeitsgrad in Arrangements aus der Literatur für Schulorchester ausgesucht, die trotzdem für die Bläser anspruchsvolle Einsätze erfordern.

Burgkirche als ideale Lösung

In den Vorjahren fanden die Orchestertage immer im Haus Catoir statt. Pandemiebedingt musste sich die Musikschule nach einem anderen Spielort umsehen. Die Burgkirche hält Metzger logistisch als Einsatzort für eine ausgezeichnete Lösung. Für die Satzproben lassen sich die Musizierenden bequem unter einem Dach auf die verschiedenen Räume aufteilen: Geigen in Raum 1, Celli in Raum 2, Schlagwerker oben im Saal, Bläser im Flur. Kurze Wege für alle. Eine Küche für das Richten der Verpflegung ist ebenfalls vorhanden. Wie immer übernehmen Sponsoren die Anlieferung von Essen, Obst und Getränken. Mütter backen etliche Kuchen und stellen sich mit Mitgliedern des Förderkreises als Helfer zur Verfügung. Für den traditionellen Ausflug am Donnerstagnachmittag zum Naturfreundehaus im Eppental wurden 60 Bratwürste im Brötchen und 10 Käsebrötchen bestellt.

Auch um die Gesundheit kümmert sich das Musikschulteam. Für jeden Teilnehmer wird täglich ein Corona-Schnelltest zur Verfügung gestellt. Metzger hat dabei an die Eigenverantwortung aller appelliert. Damit auch die Besucher so sicher wie möglich an den beiden Konzerten teilnehmen können, gibt es zwei einstündige Aufführungen hintereinander bei denen die Anzahl jeweils auf 120 Personen beschränkt wird.

Termin

Heute, Samstag, 15 und 17 Uhr, Burgkirche, Eintritt frei.