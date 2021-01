Fünf Menschen in Bad Dürkheim und Weisenheim am Sand haben Enkeltrickbetrüger am Freitag zwischen 8 und 17 Uhr angerufen und versucht, die Leute um ihr Geld zu erleichtern. Nach Angaben der Polizei riefen die bislang unbekannten Täter mit unterdrückter Rufnummer an, gaben sich als Enkel der Angerufenen aus und reichten das Telefon an angebliche Polizeibeamte weiter. Die Betrüger berichteten von einem schweren Verkehrsunfall und forderten als Unterstützung für die Schadensregulierung Geld, in einem Fall 30.000 Euro. Die Angerufenen hätten jedoch vorbildlich reagiert, das Gespräch beendet und ihre richtigen Angehörigen sowie die echte Polizei verständigt. Daher sei es glücklicherweise in keinem der Fälle zu einem wirtschaftlichen Schaden gekommen. Wer auch Opfer eines solchen Betrugs wurde, soll sich an die Polizei wenden unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de. Hinweise, wie man sich vor Betrügern schützen kann, gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug.