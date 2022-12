Dringend benötigte Spezialoperationen haben Kerstin Röhm und Joachim Gröschel in medizinisch unterversorgten Regionen Afrikas vorgenommen. Ihre bewegenden Eindrücke vor Ort schildern sie in einem Vortrag am Mittwoch, 14. Dezember, in Weisenheim am Berg,

„Es konnte nur operiert werden, wenn Benzin für den Stromgenerator gekauft wurde, tagelang gab es kein Leitungswasser, bis wir die Rechnung des Wasserwerks beglichen. Spritzen, Handschuhe und Spinalkanülen waren zeitweise nicht vorhanden. Aufgrund des Personalmangels hatten wir bis auf die Reinigungskräfte fast keine Unterstützung“, schildern Kerstin Röhm (Oberärztin für Anästhesie und Intensivmedizin am Marienkrankenhaus in Ludwigshafen) und Joachim Gröschel (Facharzt für Anästhesie an der BG Klinik in Ludwigshafen) schwierigen Zustände im Norden des afrikanischen Staats Malawi. Dort waren sie mit weiteren Kollegen im Einsatz. Den ermöglichte die Hilfsorganisation Interplast ebenso wie einen Einsatz in dem afrikanischen Staat Uganda.

Schwierig waren den beiden zufolge nicht nur die Bedingungen, unter denen sie operieren mussten, sondern bereits der Weg zum Einsatzort. „Die weltweite Energiekrise machte auch vor Malawi nicht halt, was dazu führte, dass Treibstoff meist nur auf dem Schwarzmarkt zu bekommen war. Auf der Hinreise blieb ein Teil unseres Teams aufgrund defekter Tankanzeige, massiv erhöhten Spritverbrauchs des Fahrzeugs und infolgedessen eines leeren Tanks liegen und musste sich im nächsten Dorf mit Benzin versorgen. In leeren Speiseölbehältern wurde das Benzin literweise aus den Hütten zusammengetragen und für 2,50 Euro statt für 1,70 Euro verkauft“, berichtet sie.

Dennoch sei es dem Team gelungen, 36 dringend nötige Operationen an insgesamt 27 Patienten durchzuführen – darunter neun Kinder. Ihre vielen Eindrücke geben Röhm und Gröschel bei dem Vortrag in Weisenheim am Berg wieder. Als Ehrengast wird Father Henry Saindi teilnehmen. Er war zehn Jahre Sekretär der Malawischen Bischofskonferenz und leitet das Projekt Mzuzu College of Health Sciences.

Vortrag

Mittwoch, 14. Dezember, 19 bis 20.30 Uhr, Protestantisches Gemeindezentrum, Kirchgasse 6, in Weisenheim am Berg, Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.