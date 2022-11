„Große Oper für kleine Ohren“ lautet das Motto des Irmelin-Sloman-Musiktheaters aus Nordrhein-Westfalen, das bereits seit vielen Jahren unter professionellen Bedingungen Opern für und mit Kindern inszeniert – so am ersten Adventswochenende auch in Bad Dürkheim und Grünstadt.

Die beliebte Märchenoper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck steht dabei gleich zweimal auf dem Programm: am Samstag, 26. November, um 16 Uhr in der Burgkirche in Bad Dürkheim und am Sonntag, 27. November, um 16 Uhr in der Martinskirche in Grünstadt. Es singt ein professionelles Ensemble von Opernsängerinnen und -sängern, live begleitet vom Pianisten Thomas Palm. Die Partie der Engel und der Lebkuchenkinder übernehmen allerdings Kinder aus der Region: der Grünstadter Kinder- und Jugendchor unter Leitung von Kantorin Katja Gericke-Wohnsiedler und die Bad Dürkheimer Kurrende unter Leitung von Kantorin Charlotte Noreiks. Extra zur Vorbereitung haben die Kinder Anfang November ein gemeinsames Probenwochenende verbracht. Geeignet ist die Opernaufführung nach Veranstalterangaben für Familien mit Kindern ab etwa 7 Jahren. Karten im Musikhaus Haass in Bad Dürkheim und der Buchhandlung Frank in Grünstadt.