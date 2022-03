Am Dienstagnachmittag ist ein Opelfahrer in der Freinsheimer Bahnhofstraße mehrfach auf einen wartenden Linienbus gerollt. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Opelfahrer anfahren, schaffte es nicht und geriet so an die Frontstoßstange des Busses. Er fuhr dann einfach weg, ohne sich um den Schaden von etwa 200 Euro zu kümmern. Der Busfahrer merkte sich das Kennzeichen und beschrieb den Fahrer genau. Gegen diesen wird nun ermittelt.