Ein bislang unbekannter Fahrer eines Opel Astra hat am Dienstagvormittag in der Leistadter Straße in Weisenheim am Berg einen freilaufenden Hund angefahren. Laut Polizei ist der Fahrer danach einfach weitergefahren. Der Jack Russell Terrier wurde von seinem Besitzer zum Tierarzt gebracht. Wie es dem Tier geht, ist nicht bekannt. Ein Zeuge hat sich das Kennzeichen gemerkt und konnte auch den Fahrer beschreiben. Gegen den Fahrer aus dem Raum Grünstadt wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.