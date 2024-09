Wie bewerten Bürgerinnen und Bürger den Landkreis Bad Dürkheim? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, ruft der Landkreis Bad Dürkheim alle Menschen, die hier wohnen und/oder arbeiten zur Teilnahme an einer Umfrage auf. Noch bis Sonntag, 6. Oktober, können sie sich bei der Online-Umfrage zum Kreisentwicklungskonzept beteiligen. Ziel der Umfrage ist es laut Kreisverwaltung, die aktuelle Situation des Kreises aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger zu erfassen, um Schwachstellen und Chancen zu identifizieren. Diese sollen als Grundlage für den weiteren Prozess der Kreisentwicklung dienen und in die Erarbeitung des Konzeptes einfließen. Das Kreisentwicklungskonzept bildet einen Leitfaden für die Zukunft des Kreises bis ins Jahr 2040. „Wie wollen wir miteinander leben? Wie uns fortbewegen oder kommunizieren? Wie lernen wir was in der Zukunft? Diese und viele weitere Fragen können in diesem Kontext gestellt werden. Um Antworten darauf zu finden, ist es besonders wichtig, dass möglichst viele Personen und Meinungen in die Entwicklung des Konzepts einbezogen werden. Darum: Machen Sie mit, teilen Sie Ihre Meinung mit uns“, ruft Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) in einer Pressemitteilung zur Teilnahme an der Umfrage auf. Die Beantwortung dauert laut Verwaltung rund 15 Minuten und ist online über kreis-bad-duerkheim.de zu finden.