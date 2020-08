Sonnenergie in eigenen Strom umzuwandeln, ist nicht sehr aufwendig, lohnt sich und trägt dazu bei, das Klima zu schützen. Was Hausbesitzer dabei beachten müssen, darüber informiert ein Online-Seminar der Energieagentur Rheinland-Pfalz für den Arbeitskreis Klimaschutz des Landkreises am Donnerstag. Dabei räumen die Experten auch mit Vorurteilen auf.

„Eines lautet zum Beispiel, dass sich eine Photovoltaikanlage wegen der gesunkenen Einspeisevergütung nicht rentiert. Doch über den Eigenstromverbrauch lohnt sich eine solche Anlage durchaus“, sagt Isa Scholtissek von der Energieagentur. Und nennt ein weiteres Vorurteil: Nämlich, dass Photovoltaikanlagen nur auf Dächern mit Südausrichtung sinnvoll sind. Gerade, wenn es um einen möglichst hohen Eigenstromverbrauch geht, seien Anlagen, die nach Osten und Westen ausgerichtet sind, sehr effektiv. Für die nach wie vor kostspielige Anschaffung von Speicherlösungen gebe es ein Förderprogramm des Landes Rheinland-Pfalz, berichtet Scholtissek.

Potenzial ausschöpfen

Themen wie diesen widmet sich Christian Synwoldt, Experte der Energieagentur, am Donnerstag von 17.30 Uhr bis etwa 18.30 Uhr in dem Online-Seminar. Er erläutert Herangehensweisen, Möglichkeiten und Rahmenbedingungen. Im Chat können Fragen gestellt werden, auf die der Solar-Fachmann eingeht.

Da die jeweils für das Stromnetz vor Ort zuständigen Stadtwerke für die Abnahme des erzeugten Stroms, den der einzelne Hausbesitzer nicht selbst verbraucht, zuständig sind, wird Sascha Pelzer von den Stadtwerken Bad Dürkheim aus Sicht der Werke darstellen, was Besitzer von Photovoltaikanlagen beachten müssen. Friedrich Eschmann, Leiter des Immobilienzentrums Bad Dürkheim der Sparkasse Rhein-Haardt, erläutert außerdem die Finanzierungsmöglichkeiten von Solaranlagen. Gerade in der Pfalz gebe es überdurchschnittlich viele Sonnenstunden, sagt Scholtissek: „Das Potenzial ist da. Aber um die Energiewende zu schaffen, müssen wir es auch nutzen“, verdeutlicht sie.

Noch Fragen?