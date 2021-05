Jonas Khalil ist für regelmäßige Fans des Gitarrenfestivals in der ehemaligen Synagoge in Weisenheim am Berg kein Unbekannter. Zum virtuellen Konzert brachte er vor allem eigene Stücke mit. Darunter auch Premieren und zwei Arrangements klassischer Werke.

Der 1983 in Ludwigsburg geborene Musiker bringt in seinen eigenen Stücken viele Einflüsse zusammen. Das reicht von lateinamerikanischen Klängen bis Heavy Metal. Als Leadgitarrist und Komponist für die Band „Sacred Steel“ spielt er elektrische Gitarre und das in deutlich höherer Lautstärke als bei seinen Soloauftritten. Das ist insofern von Bedeutung, als er auf seiner Konzertgitarre und ganz unverstärkt in Weisenheim am Berg ein Stück gespielt hat, das er ursprünglich für die Band geschrieben hat.

Beim Eröffnungsstück „Rhapsody of the House of Usher – An hommage to Philip Glass“ stellte er eine weitere Inspirationsquelle vor: Philip Glass, der ein bedeutender Vertreter der Minimal Music ist. Ein Merkmal dieses Stils ist eine gleichförmige Bewegung oder melodische Figur, die in kleinen Schritten verändert wird. Ganz so streng hat Khalil das nicht genommen.

Mit raffinierter Stimmführung

Aber die Wiederholung und Entwicklung von Motiven ist etwas, das auch in weiteren Stücken des Programms auftauchte. Ein wichtiger Unterschied von Khalils Kompositionen zu der oft meditativ wirkenden Minimal Music ist eine dramatische Entwicklung und Dynamik. Zwar arbeitet er oft auch von gebrochenen Akkorden ausgehend, aber die sind auf ein bestimmtes Gefühl hin angelegt.

„The Cascade Summoning“, das für die Metal-Band geschriebene Stück, zeigte besonders deutlich eine innere Entwicklung. Nahm man zunächst die Kaskaden gebrochener Akkorde wahr, stellte man schnell fest, dass das nicht bloß aufeinander folgende Harmonien sind, sondern dass sich in deren Innerem eine raffinierte Stimmführung entwickelte. Das wurde durch Khalils differenzierte Spielweise hör- und nachvollziehbar. Gerade bei diesem Stück ist ein großangelegter Spannungsbogen zu erleben, dann kommt es zu einem plötzlichen Bruch – leise Akkorde und Flageoletts fangen die aufgestaute Energie auf und lenken sie in ruhige Bahnen.

Optimistischer Unterton

Auch in „Lockdownfall“, einer der Premieren dieses Konzerts, war Khalils kunstvolles Wechselspiel von Gesamtklang und Melodieführung zu hören. Der Titel ist ein zusammengezogenes Wort aus „lockdown“, was man nicht mehr erklären muss, und „downfall“ was „Untergang“ bedeutet. Das lässt viele Interpretationen zu.

Die Musik hat aber einen durchaus optimistischen Unterton und klingt nicht nach Stillstand oder Verzweiflung. Auffällig ist der offene Schluss: Die Harmonik wird nicht in die Grundtonart zurückgeführt, in der Ruhe und Balance herrschen, stattdessen bleibt der Klang „spannend“, es bleibt ein Gefühl von Ungewissheit – was die aktuelle Situation sehr treffend musikalisch beschreibt.

Kubanische Note

Danach zeigte der Gitarrist eine weitere Seite seiner Vielseitigkeit: „Suite Apuntes – Homenaja a Leo Brouwer“ ist eine modern lateinamerikanisch klingende Suite, die Khalil dem kubanischen Komponisten und Gitarristen Leo Brouwer zu dessen 80. Geburtstag geschrieben hat. Den Ton und die Energie der Musik traf Khalil sehr gut, die Harmonik ist von kräftigen Farben geprägt, und im Verlauf der drei Sätze zeigte der Gitarrist ein breites Spektrum der typischen Spielweisen neuer lateinamerikanischer Gitarrenmusik.

Khalil ist nicht nur als Sologitarrist aktiv, sondern auch in verschiedenen Besetzungen als Kammermusiker. Auch als Musiker bei Theaterproduktionen ist er gefragt. Sein erstes Solo-Album „Debut“ erschien 2016. Leider in der Pandemie etwas untergegangen ist die Veröffentlichung seines zweiten Albums „Kharacter“, aus dem er mehrere Werke in Weisenheim am Berg spielte.

Darunter auch die „Hymne“ aus der Oper „Iphigénie en Tauride“ des Barockkomponisten Christoph Willibald Gluck, ein Orchesterwerk, das Khalil für Gitarre arrangiert hat. Bemerkenswert ist auch seine Bearbeitung von Hans Werner Henzes „Serenade für Violoncello solo“ aus dem Jahr 1949.

Info