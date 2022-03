Wie gut eignet sich mein Dach für eine Photovoltaikanlage oder Solarthermie? Meist steht diese Frage am Anfang der Überlegungen zur Montage einer entsprechenden Anlage auf dem eigenen Dach. Eine erste Antwort liefert das Solarkataster Rheinland-Pfalz unter www.solarkataster.rlp.de. Der nächste Schritt ist die persönliche Beratung. Passende Angebote gibt es bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Die Stadt Bad Dürkheim möchte ihre Bürger bei diesen ersten beiden Schritten unterstützen und bietet dazu am Donnerstag, 10. März, 18 Uhr eine Online-Infoveranstaltung an.

Referenten sind Johannes Sattler vom Landesumweltministerium und Energieberater Bernhard Andre. Es können auch Fragen gestellt werden. Interessierte können sich per E-Mail an klimaschutz@bad-duerkheim.de anmelden und erhalten dann den Einwahllink.