Die musikalischen Leiter des Vereins Musik und Kultur (MuK), Stefan Kahne und Herb Jösch, haben für eine virtuelle After-Work-Party am Freitag als Gäste Andreas Kümmert, Nicole Hadfield und Chris Lindner gewinnen können.

Kümmert war bereits anlässlich des ersten Lockdowns zur zweiten virtuellen After-Work-Party (Englisch für Party nach dem Feierabend) Gast in Kahnes Studio. Er hatte einst eine Staffel der Fernseh-Casting-Show „Voice Of Germany“ gewonnen. Gerade hatte er nun sein Album „Harlekin Dreams“ veröffentlicht, als der zweite Lockdown die weitere Tour unmöglich machte. Das Album umfasst Rock’n’Roll-, Soul- und Blues-Musik. Mehr als neun Monate hatte er nach Veranstalterangaben an seinen neuen Songs gearbeitet und alle Instrumente selbst eingespielt. Kümmert hatte in Weisenheim am Sand am 28. Juni ein Konzert in der Open-Air-Reihe auf dem„ Keschdeberg“ gespielt.

Lindner war bereits bei einer After-Work-Party im Januar dabei. Er ist Sänger sowie Bassist und war bereits Supportact für Musikgrößen wie Status Quo.

Hadfield war bei der bislang letzten richtigen After-Work-Party im Adler am 6. März dabei. Sie stand schon mit Musikern wie Joe Cocker, Mando Diao, Joss Stone, Katie Melua, Silbermond und den Söhnen Mannheims auf der Bühne. Darüber hinaus trat Hadfield auf Festivals wie „Rock am Ring“ und „SWR3 New Pop Festival“ auf.

Das Programm am Freitag kommt live von der „MUK-Stage“ im Gleis 4 in Frankenthal. Zuschauen und zuhören können Interessierte im Internet über das soziale Netzwerk Facebook oder die Videoplattform Youtube. rhp

