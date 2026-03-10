Kamilla Planer und Saskia Frauscher wollen Menschen in schwieriger Lage beraten. Wie es zur Gründung ihrer Praxis kam und warum Unterstützung auch online funktioniert.

„Yourself & Team“ heißt die Ende des vergangenen Jahres in Bad Dürkheim gegründete Praxis, in der Kamilla Planer und Saskia Frauscher psychologische Beratung anbieten. Beide sind nach dem Bildungswerk für therapeutische Berufe zertifiziert. „Wir sind kurzfristige Begleiter“, sagt Diplom-Psychologin Kamilla Planer über ihr Angebot. Was sie meint: Die beiden Frauen stehen Menschen zur Seite, die Austausch oder Beratung benötigen. Und das meist auf einen absehbaren Zeitraum. Das Angebot ihrer Praxisgemeinschaft sei ausgelegt auf die Akutkrise, sagt Planer.

Das Besondere ist, dass die Beratung ausschließlich online stattfindet. Während des Studiums haben Frauscher und Planer gemerkt, wie gut der Austausch auch ohne Präsenz im gleichen Raum funktioniert. Darüber sei die Idee dieses Beratungsformats gewachsen. „Zu Covid-Zeiten haben wir gesehen, was möglich ist“, erzählt Planer. Zwar stoße die Online-Beratung an Grenzen und nicht jedes Verfahren sei darüber möglich. „Aber Meditation beispielsweise funktioniert und wird auch gut angenommen von unseren Klienten.“

Begleitung, aber keine Therapie

Welche Verfahren zur Anwendung kommen, hängt vom Bedarf des Klienten ab. Ein 20-minütiges Erstgespräch gebe darüber Aufschluss, sagt Planer. Dieses erste Gespräch ist kostenfrei, alle weiteren Termine laufen auf Selbstzahlerbasis, eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse ist nicht vorgesehen.

Im Fokus der Beratungsgespräche steht die Aktivierung der Selbstwirksamkeit des Klienten, sprich die Erkenntnis, dass er selbst in sich trägt, was ihm im Umgang mit der Situation hilft. „Was wir machen, ist ein Begleiten“, sagt Planer. Sie grenzt das auch deutlich ab zur Therapie. Die werde in der gemeinsamen Praxis nicht angeboten. In diesen Fällen würden Hilfesuchende an therapeutische Angebote weitergeleitet.