Gastronomen und Winzer haben sich in Kallstadt online zusammengetan, um ihre To-Go-Angebote zu präsentieren. Das hat Bürgermeister Thomas Jaworek (CDU) mitgeteilt. Die Schließung von Betrieben und das Verbot von Festen sei für Kallstadt, „einen Ort mit 1782 Sitzplätzen in den Gaststuben und 1265 im Außenbereich sowie 19 familiengeführten Weingütern ein erheblicher Einschnitt“, so Jaworek weiter. Nach einem Treffen mit Gastronomen habe die Gemeinde ihre Homepage umgebaut. Auf der Startseite www.kallstadt.de gibt es nun zwei Absprungspunkte zu den Angeboten – einmal der Gastronomen und einmal der Winzer. „Davon wird keiner reich, aber es ist ein Angebot, das auch Einheimische nutzen und vielleicht auch ein Lichtblick für andere, der uns über die Zeit bringt, bis wir wieder in den Lokalen essen und trinken können“, so Jaworek abschließend.

Weitere Infos zu Angeboten in der Region gibt es auch auf dem RHEINPFALZ-Portal www.rheinpfalz-verbindet.de.