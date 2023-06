Hunderte bunte Luftballons steigen in die Luft, während das Olympische Feuer auf einem Floß über die Isenach schwimmt. Das Feuer solle „die Vision von einer inklusiven Gesellschaft in die Welt tragen“, sagte Bürgermeister Christoph Glogger (SPD). Gefeiert wurde der Auftakt der Special Olympics mit einem Fackellauf. Bad Dürkheim ist Gastgeberstadt für eine Delegation von den Philippinen.

An dieser Stelle finden Sie ergänzende Inhalte von Glomex Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Nach Angaben des Veranstalters hatten etwa 400 Menschen die Fackel vom Römerplatz an die Saline begleitet. Die Athletinnen und Athleten aus den Philippinen liefen ganz vorne mit. Trainerin Joan Badiango erzählte, dass ihnen Bad Dürkheim gefällt – besonders auch das Essen. Ihr hätten die Wurst und der Käse gut geschmeckt. Trainer Christian Doroin ergänzte, dass auch die Natur schön sei. Es sehe fast aus wie in einem Märchen. Die inklusive Puzzle-Band sorgte auf dem Römerplatz für gute Stimmung. Auch an der Saline spielten Schüler der Musikschule, während die Luftballons in den Himmel stiegen.