Etwa 70 Aussteller werden beim Oldtimer- und Teile-Markt am Freitag und Samstag, 1. und 2. April, betagte, aber gut erhaltene Autos und Motorräder sowie vieles drum herum feilbieten.

Welche Fahrzeuge genau die Aussteller auf dem 6000 Quadratmeter großen Gelände neben den Salinen anbieten, weiß Organisator Andreas Hövelmeyer größtenteils noch nicht – mit zwei Ausnahmen. „Es wird einen Porsche 924 zu bestaunen geben und einen T3-Bus“, verrät er. Der Sportwagen wurde von 1975 bis 1988 hergestellt, der Volkswagen-Transporter von 1979 bis 1992.

Neben Auto- und Motorrad-Oldtimern, die mindestens 30 Jahre zugelassen sein müssen, können die Besucher auch Youngtimer näher in Augenschein nehmen. „Youngtimer sind mindestens 20 Jahre alt, aber nicht älter als 29. Denn ab 30 Jahren zählt ein Fahrzeug zu den Oldtimern, dann gibt es auch das H-Kennzeichen“, erklärt Hövelmeyer.

Zusätzlich zu den vier- und zweirädrigen Schmuckstücken haben die Aussteller ihm zufolge Ersatzteile und Werkzeug dabei, aber auch passende Literatur und Bekleidung. Gelegenheit zum Fachsimpeln finden Sammler und Oldtimer-Freunde unter anderem an den Clubständen.

Der Oldtimer- und Teile-Markt öffnet am Freitag, 1. April, von 12 bis 19 Uhr und am Samstag, 2. April, von 8 bis 18 Uhr. Das Tagesticket kostet am Freitag fünf Euro pro Person, am Samstag sieben Euro. Es gilt die aktuelle Corona-Verordnung mit 3G, Maskenpflicht besteht derzeit nicht.

Weitere Informationen und Anmeldung bei Andreas Hövelmeyer, unter der Mobiltelefonnummer 0179 1115963 oder per E-Mail an info@flohmarkt1.info.