Mit rund 100 Oldtimern stoppte die ADAC Pfalz Klassik am Donnerstag in der Kurstadt. Stolz präsentierten die Fahrer den Schaulustigen ihre Retro-Fahrzeuge.

Der älteste Wagen, der am Gradierwerk anhielt, wird von Bernhard und Dennis Jühe aus dem sauerländischen Warstein gesteuert. Schon zum neunten Mal fuhren sie mit ihrem 40 PS starken Ford Modell A Roadster aus dem Jahr 1929 bei einer Tour des ADAC mit. Gekauft haben sie das Auto vor 22 Jahren von einem Händler in den USA. „Wir haben ein unproblematisches Auto gesucht. Das fährt im Winter, im Sommer, auf Bergen, das fährt immer“, erzählt Bernhard Jühe lachend, aber natürlich brauche es auch die entsprechende Pflege. Das bedeutet allerdings nicht, dass er seinen Ford schone, wie er erzählt: „Wir sind schon nach Schweden gefahren, an den Gardasee und auch in die Slowakei. Wir haben schon viele schöne Zeiten mit dem Wagen erlebt und das macht natürlich einen riesigen Spaß.“

Der Mercedes 300 SL von Andreas und Maria Bauer hat 180 PS unter der Haube. Foto: Franck

Auch das Ehepaar Andreas und Maria Bauer aus Landshut tourt gerne durch Deutschland und Europa. Fahrten nach Italien, in die Schweiz und zwölf ADAC-Touren haben sie schon mit ihrem strahlend roten Mercedes-Benz 300 SL hinter sich. Probleme habe es mit dem 1987 gebauten und 180 PS starken Wagen noch nie gegeben, erzählt Maria Bauer, die aber auch betont: „Man muss es aber auch gut pflegen.“

Seit 15 Jahren sind Peter und Doris Arnold in ihrem roten Renault Caravelle unterwegs. Foto: Franck

In einem ebenso strahlend roten Wagen ist auch das Dortmunder Paar Peter und Doris Arnold nach Bad Dürkheim gekommen. Vor 15 Jahren haben sie sich einen Renault Caravelle aus dem Jahr 1965 zugelegt. Kostenpunkt: 15.000 Euro. Viel mehr mussten sie seitdem aber nicht investieren, wie Peter Arnold verrät: „Bis heute hat normale Pflege ausgereicht.“ Stolze 20-mal ist das Paar bereits mit dem ADAC quer durch Deutschland gefahren, aber auch sechs Touren nach Italien hat der 52-PS-Wagen schon auf dem Buckel.