Zu ihrem 40-jährigen Bestehen haben die Pfälzer Automobil Veteranen Freunde (PAVF) Großes vor: Am Samstag startet eine Oldtimerrallye mit 30 historischen Fahrzeugen in Friedelsheim.

Seit 40 Jahren werden automobile Schönheiten der Marken MG, Triumph, Alfa Romeo und Ferrari von ihren Besitzern bewegt und gepflegt. Die Pfälzer Automobil Veteranen Freunde wurden 1983 gegründet von Klaus W. Dilg. Seit dem plötzlichen Tod des Vorsitzenden führt seine Tochter Simone Dilg-Merkel mit Ehemann Andreas Merkel den losen Zusammenschluss Gleichgesinnter weiter. „Wir sind etwa 30 Leute mit 40 Autos und treffen uns immer am dritten Mittwoch im Monat im Flugplatz-Restaurant Cockpit in Bad Dürkheim“, erzählt Andreas Merkel. Interessenten seien willkommen.

Etwa zehn clubinterne gemeinsame Touren stehen jedes Jahr auf dem Programm, meist Tagestouren, aber auch zwei mehrtägige Ausfahrten. Die PAVF-Mitglieder waren bereits in Belgien, nahmen in England aktiv am Linksverkehr teil, befuhren die berühmte Rennstrecke Mille Miglia in Italien und erlebten das Trentino und das Elsass auf ausgedehnten Genuss-Touren. Das Allgäu, die Lahn und Niedersachsen waren weitere Ziele. Ein Besuch in Europas größtem Oldtimer-Museum in Einbeck (Niedersachsen) ließ im vergangenen Jahr das Herz der Automobilfreunde höher schlagen.

Alle fünf Jahre lädt der PAVF auch Oldtimer-Freunde aus dem Umkreis Rhein-Neckar zu einer Rallye ein. Die Jubiläumsrallye zum 40-jährigen Bestehen des PAVF findet am Samstag statt. Start ist um 10.30 Uhr in Friedelsheim am Aussiedlerhof Weingut Walter Krebs, Hauptstraße 2. Dort findet auch eine erste Wertungsprüfung mit Lichtschranke statt.

Geschicklichkeitsprüfungen auf der Strecke

Die rund 160 Kilometer lange Route führt dann zuerst ins rheinhessische Flörsheim-Dalsheim zu Weingut Engel und von dort in einer Schleife über Kaiserslautern, Hochspeyer und auf der B37 durchs Elmsteiner Tal nach Bad Dürkheim. Die ersten der 30 automobilen Schönheiten – der Älteste ist ein Mercedes Benz 300 SL Baujahr 1958 – werden gegen 14.45 Uhr den Dürkheimer Wurstmarkt-Kreisel passieren. Von dort geht es zurück nach Friedelsheim, wo die ersten etwa um 15.30 Uhr am historischen Torbogen erwartet werden. Bürgermeister Peter Fleischer wird dort die Teilnehmer begrüßen und gegen 17.15 Uhr die Siegerehrung vornehmen.

„Wir haben eine spannende Strecke gefunden, die einige Überraschungen bereit hält“, verrät Andreas Merkel. Bei der Rallye gehe es nicht nur um die Strecke, zwischendurch müssen auch Geschicklichkeitsprüfungen absolviert und Wissensfragen gelöst werden. Aufmerksamkeit für die Besonderheiten der Route und Sportsgeist sind also gefragt, etwa wenn mit einem Eimer auf Zeit Wasser aus dem Friedelsheimer Burgweiher geschöpft werden soll.

