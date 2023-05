Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz, Staffel Nord, erwartet der SV Weisenheim am Sonntag, 16 Uhr, den FV Freinsheim zum Derby. Die Nachbarn sind zusammen aufgestiegen und zum zweiten Mal nach der Spielzeit 2017/18 gemeinsam in der Bezirksliga auf Punktejagd.

Bad Dürkheim. Es ist ein Duell, das im Normalfall die Massen anzieht, doch in Corona-Zeiten ist alles anders. „Auf den Platz kommt nur, wer einen Berechtigungsschein hat, auf dem die Kontaktdaten