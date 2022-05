Los geht’s: Mit dem Auftritt von Komiker Andreas Müller hat am Freitagabend das SWR3-Comedy-Festival begonnen. Der Humorist freute sich bei strahlendem Sonnenschein vor der Dürkheimer Saline, in „850 unmaskierte Gesichter“ schauen zu können. Die dreitägige Veranstaltung läuft nach einem Jahr Corona-Pause und einer verkürzten Pandemie-Ausgabe im vergangenen Jahr wieder weitgehend normal. Neben der großen Bühne im Kurpark Ost wird der Schlossplatz am Wochenende zum Treffpunkt für alle, die Interesse an Comedy haben oder einfach nur ein Glas Wein trinken wollen. Müller scherzte, nach der langen Corona-Pause habe er Angst gehabt, als Live-Künstler neu angelernt werden zu müssen – „wie ein Beamter nach der Mittagspause“. Das war eine unberechtigte Sorge, die Zuschauer feierten seine Parodien und die komödiantische Corona-Nachlese mit stehenden Ovationen.