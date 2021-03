Da der 26-jährige Fahrer eines VW-Transporters mit Anhänger keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, haben Beamte der Dürkheimer Polizeiinspektion ihn am Samstag gegen 19 Uhr in der Bruchstraße in Bad Dürkheim angehalten und kontrolliert. Der Mann aus dem Leiningerland konnte nur die Fahrerlaubnisklasse B vorweisen. Für das Gespann wäre aufgrund des zulässigen Gesamtgewichts aber von mehr als 3,5 Tonnen die Führerscheinklasse BE erforderlich gewesen. Deshalb haben die Polizisten gegen den Fahrer und den Fahrzeughalter ein Strafverfahren eingeleitet wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dessen Dulden.