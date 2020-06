Zwei Rollerfahrer wollte die Polizei am Sonntag, 21. Juni, in der Weinstraße Süd kontrollieren – einer flüchtete zu Fuß. Die Polizeistreife entdeckte die beiden Rollerfahrer, als sie nebeneinander aus Richtung Phillip-Fauth-Straße unterwegs waren. Als sie die Streife sahen, bogen sie in einen Innenhof ein. Der eine Fahrer versteckte seinen Roller hinter einer Garage und ergriff die Flucht. Sein Roller hatte kein Kennzeichen und war laut Polizei offensichtlich technisch verändert – zur Beweissicherung wurde er sichergestellt. Die beiden Personen auf dem anderen Roller blieben vor Ort, hier konnten die Beamten keine Verstöße feststellen. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrer um einen 19-Jährigen handelt, der ohne Führerschein gefahren ist. Gegen ihn wird nun wegen der technischen Veränderungen und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.