Nicht versichert und ohne Führerschein ist ein 29-Jähriger am Mittwoch mit seinem E-Scooter in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim von der Polizei bemerkt und auf dem Wurstmarktplatz kontrolliert worden.

Klasse-AM-Führerschein wäre nötig

Er war aufgefallen, weil sein Roller kein Versicherungskennzeichen hatte. Der Mann sagte dazu aus, er habe nicht gewusst, dass er den E-Scooter versichern muss. Zudem gab er an, keinen Führerschein zu haben. Den hätte er aber gebraucht, da für den Roller mit einer Höchstgeschwindigkeit von 28 Kilometern pro Stunde ein Führerschein der Klasse AM verlangt wird. Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.