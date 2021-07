Bei einer Verkehrskontrolle ist der Dürkheimer Polizei am Dienstag um 9.15 Uhr ein besonders dreister Verkehrsrowdy aus Grünstadt ins Netz gegangen. So stellte sich heraus, dass der 60-jährige Fahrer eines Audis keinen Führerschein besitzt und anscheinend unter Drogeneinfluss stand. Deshalb wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Außerdem ermittelten die Beamten, dass es bei dem Audi um das Auto eines Kunden handelt, das dieser zur Reparatur bei abgegeben hatte. Der Grünstadter hatte es jedoch dazu benutzt, um damit zu seinem Hausarzt zu fahren. Der Wagen wurde am Kontrollort abgestellt, und die Polizei händigte die Fahrzeugschlüssel dem rechtmäßigen Eigentümer aus. Gegen den 60-Jährigen werden nun mehrere Verfahren geführt, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen des unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens.